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İşitme Engelliler Erkek Futbol Milli Takımı Yarı Finale Yükseldi

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İşitme Engelliler Erkek Futbol Milli Takımı, 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere'yi 2-0 yenerek yarı finale çıktı. Milli takım aynı zamanda 2025 Deaflympics olimpiyat kotası da aldı.

İşitme Engelliler Erkek Futbol Milli Takımı, 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İngiltere'yi 2-0 yenerek yarı finale çıktı.

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden İşitme Engelliler Erkek Futbol Milli Takımı, grup maçlarında Belçika ve Polonya'yı mağlup ettikten sonra çeyrek finalde şampiyonanın güçlü takımlarından İngiltere ile karşılaştı. Mücadele boyunca üstün bir performans sergileyen milliler, 30. dakikada Musa Bulur ve 56. dakikada Mete Kılıç'ın golleriyle maçı 2-0 kazandı. Bu galibiyetle adını yarı finale yazdıran İşitme Engelliler Milli Takımı, aynı zamanda 2025 Deaflympics olimpiyat kotası da aldı. Kırmızı-beyazlılar, 2017 yılında olimpiyat şampiyonu olmuştu.

Türkiye, yarı finalde Perşembe günü saat 17.00'da Polonya'yı eleyen Ukrayna ile karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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