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İşitme Engelliler Erkek Futbol Milli Takımı Avrupa Üçüncüsü Oldu

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İşitme Engelliler Erkek Futbol Milli Takımı, Antalya'da gerçekleşen İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda üçüncülük maçında İtalya'yı 3-1 yenerek Avrupa üçüncüsü oldu. Ay-yıldızlılar, bu sonuçla 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları (Deaflympics) kotası da almış oldu.

İşitme Engelliler Erkek Futbol Milli Takımı, Antalya'da gerçekleşen İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda üçüncülük maçında İtalya'yı 3-1 yenerek Avrupa üçüncüsü oldu. Ay-yıldızlılar, bu sonuçla 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları (Deaflympics) kotası da almış oldu.

Antalya'da gerçekleşen İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye Futbol Federasyonu'nun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği İşitme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki İşitme Engelliler Erkek Futbol Milli Takımı, grubunun ilk maçında Fransa'ya 2-1 mağlup olmuştu. Sonrasında diğer iki maçını kazanarak gruptan ikinci olarak çıkan milliler, diğer grubun birincisi olan İngiltere'yi mağlup ederek adını yarı inale yazdırmıştı.

Yarı finaldeki rakibi Ukrayna'ya mağlup olan milliler, üçüncülük maçında İtalya'yı 3-1 yenerek Avrupa üçüncüsü oldu. Böylelikle İşitme Engelliler Futbol Milli takımı, 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları (Deaflympics) kotası da almış oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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