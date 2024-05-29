İşitme Engelliler Erkek Futbol Milli Takımı Avrupa Şampiyonası'nda Ukrayna ile yarı finalde

İşitme Engelliler Erkek Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası yarı finalinde yarın Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın ev sahipliği yaptığı şampiyonada oynanacak yarı final mücadelesi saat 17.00'de başlayacak. Müsabaka TRT Spor'dan canlı olarak yayımlanacak.

Teknik direktör Ramazan Karacif yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, çeyrek finalde İngiltere'yi 2-0 yenerek adını yarı finale yazdırmıştı. Ukrayna ise Polonya'yı 3-0 mağlup edip yarı finale yükselmişti.