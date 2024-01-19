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İşitme Engelliler Curling Milli Takımı Erzurum'da kampa girecek

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Erzurum'da düzenlenecek İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda mücadele edecek Curling Milli Takımı, olimpiyat hazırlıkları için yarın Erzurum'da kampa girecek.

Erzurum'da düzenlenecek İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nda mücadele edecek Curling Milli Takımı, olimpiyat hazırlıkları için yarın Erzurum'da kampa girecek.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada, İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları'nın 2-12 Mart tarihlerinde Erzurum'da düzenleneceği hatırlatarak, Curling Milli Takımı'nın da hazırlıklar kapsamında 20-29 Ocak tarihlerinde Erzurum'un merkez ilçesi Yakutiye'de kampa gireceği duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Federasyon Başkanı Kerim Vural "Tüm antrenörlerimize ve sporcularımıza ilk kamplarında başarılar diliyorum, eminim ki sizlerin üstün çalışmaları bizlere altın madalya getirecektir." ifadelerini kullandı.

Kampa davet edilen İşitme Engelliler Curling Milli Takımı kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Volkan Kardeşler, Muhammet Kerim Eğilmez, Muhammet Emin Zafer, Ramazan Kalender, Hanifi Bilal Yılmaz, Muhammet Can Çaldıran, İrem Altay, Müfide Halefoğlu Altunterin, Hülya Çavdar, Esra Ağar, Esra Karabaş, Nalan Kaygın.

Kaynak: AA / Spor

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