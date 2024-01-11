İşitme Engelliler Büyükler Judo Milli Takımı Kastamonu'da Kamp Yapıyor

İşitme Engelliler Büyükler Judo Milli Takımı'nın dünya şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'daki kampı devam ediyor.

Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'ndeki çalışmalar, Judo Milli Takımı'nın teknik direktörleri Atilla Öztürk ve Murat Gemalmaz öncülüğünde 15 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Gemalmaz, AA muhabirine, nisan ayında Kazakistan'da yapılacak dünya şampiyonasına hazırlandıklarını söyledi.

Kampın ortalarında olduklarını belirten Gemalmaz, "Dünya şampiyonasına hazırlanıyoruz. Çalışmalarımız gayet verimli gidiyor. İlk kez geldiğimiz Kastamonu'daki kamp merkezinde ihtiyaçlarımızın hemen hemen hepsi karşılanıyor. Dünya şampiyonasına katılacağımız ferdi sporcularımızın hemen hepsinden madalya beklemekteyiz." dedi.