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İşitme Engelliler Avrupa Judo Şampiyonası, Bulgaristan'da sona erdi

İşitme Engelliler Avrupa Judo Şampiyonası, Bulgaristan'da sona erdi

Spor Haberleri

Bulgaristan'da düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Judo Şampiyonası sona erdi.

Bulgaristan'da düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Judo Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Sofya'daki şampiyonanın son gününde takım müsabakaları yapıldı.

Kadın milli takımı Polonya'yı 2-1 yenerek gümüş madalya alırken, erkek milli takımı bronz madalya mücadelesinde Bulgaristan'ı mağlup ederek 3'üncülük kürsüsüne çıktı.

Kaynak: AA / Musa Samur - Spor

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