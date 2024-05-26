İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye-İngiltere çeyrek finali heyecanı
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunca düzenlenen 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye, İngiltere ile çeyrek finalde karşılaşacak.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonunca düzenlenen 10. İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası, Antalya'da devam ediyor.
Serik ilçesinde süren şampiyonada bugün oynanan maçlarda B Grubu'nda İngiltere-Almanya ile karşılaştı. Karşılaşmayı İngiltere 4-0 kazandı. Grubun diğer maçında ise Yunanistan ile İskoçya 1-1 berabere kaldı.
Günün diğer maçında A Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan Polonya ile C Grubu'nu üçüncü tamamlayan Danimarka arasında oynanan play off karşılaşmasını Polonya 7-0 kazandı.
Yapılan karşılaşmaların ardından A Grubu'nu Fransa birinci, Türkiye ikinci sırada tamamladı. B Grubu'nda İngiltere birinci Almanya ikinci sırada yer aldı. C Grubu'nu ise Ukrayna birinci, İtalya ikinci sırada tamamladı. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 6 takım, çeyrek finale yükseldi.
Şampiyonada, A Grubu'nu 2. sırada tamamlayan ev sahibi Türkiye, 28 Mayıs Salı günü saat 10.30'da B Grubu'nu birinci tamamlayan İngiltere ile çeyrek final karşılaşmasına çıkacak.