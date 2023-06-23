İşitme Engelliler Atletizm Şampiyonası yarın Bursa'da başlıyor

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu düzenlenen Türkiye Atletizm Şampiyonası, yarın Bursa'da gerçekleştirecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Atıcılar Atletizm Sahası'nda iki gün sürecek organizasyonda, İşitme Engelliler Avrupa Atletizm Şampiyonası'na katılacak sporcular belirlenecek.

Sporcular organizasyonda, 100, 200, 400, 800, 1500, 3 bin metre ile gülle atma ve uzun atlama kategorilerinde yarışacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, "Türkiye'nin dört bir yanından gelen tüm sporcularımıza ve antrenörlerimize başarılar diliyorum. İşitme Engelliler Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda yarışacak sporcularının seçileceği bu şampiyonanın camiamız ve işitme engelli sporu adına hayırlı olmasını temenni ederim." ifadelerini kullandı.