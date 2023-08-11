İşitme Engelliler A Milli Takımı Şuhut Belediye Hisarspor ile Hazırlık Maçı Yaptı

Afyonkarahisar'da kampa giren Türkiye İşitme Engelliler A Milli Takımı, Süper Amatör Lig'de mücadele eden Şuhut Belediye Hisarspor ile hazırlık maçı yaptı. Çekişmeli geçen maçta 0-0'lık skorla dostluk kazandı.

Afyonkarahisar'da kampa giren Türkiye İşitme Engelliler A Milli Takımı, Süper Amatör Lig'de mücadele eden Şuhut Belediye Hisarspor ile hazırlık maçı yaptı. Çekişmeli geçen maçta 0-0'lık skorla dostluk kazandı.

20 Eylül'de Malezya'da düzenlenecek olan İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası hazırlıkları çerçevesinde Afyonkarahisar'da kampa giren Türkiye İşitme Engelliler A Milli takımı çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde Türkiye İşitme Engelliler A Milli takımı ve Şuhut Belediye Hisarspor karşı karşıya geldi. İki takımında farklı oyun taktiklerini kullanma şansı buldukları karşılaşma kıran kırana geçse de maçta gol sesi çıkmadı. Müsabaka 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Dostluğun kazandığı futbol müsabakasında her iki takımın da oyuncuların birbirleriyle olan samimiyeti gözlerden kaçmadı. - AFYONKARAHİSAR