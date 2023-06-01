Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
İşitme Engelliler 1. Futbol Ligi Yarın Başlıyor

İşitme Engelliler 1. Futbol Ligi Yarın Başlıyor

Spor Haberleri

Türkiye İşitme Engelliler 1. Futbol Ligi 2022-23 Cemil Can Sezonu maçları, 2-4 Haziran tarihlerinde yapılacak. 6 kentte düzenlenecek müsabakalar 6 grupta oynanacak ve gruplarını lider bitiren takımlar TİESF Futbol Süper Ligi'ne yükselecek.

Türkiye İşitme Engelliler 1. Futbol Ligi 2022-23 Cemil Can Sezonu maçları, 2-4 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan (TİESF) yapılan açıklamaya göre, 6 kentte düzenlenecek müsabakalar 6 grupta oynanacak.

Sakarya, Uşak, Eskişehir, Samsun, Diyarbakır ve Sivas'taki karşılaşmalarda gruplarını lider bitiren takımlar, TİESF Futbol Süper Ligi'ne yükselecek.

Kaynak: AA / Spor

Cemil Can Türkiye Futbol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title