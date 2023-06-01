İşitme Engelliler 1. Futbol Ligi Yarın Başlıyor
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Türkiye İşitme Engelliler 1. Futbol Ligi 2022-23 Cemil Can Sezonu maçları, 2-4 Haziran tarihlerinde yapılacak. 6 kentte düzenlenecek müsabakalar 6 grupta oynanacak ve gruplarını lider bitiren takımlar TİESF Futbol Süper Ligi'ne yükselecek.
Türkiye İşitme Engelliler 1. Futbol Ligi 2022-23 Cemil Can Sezonu maçları, 2-4 Haziran tarihlerinde yapılacak.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan (TİESF) yapılan açıklamaya göre, 6 kentte düzenlenecek müsabakalar 6 grupta oynanacak.
Sakarya, Uşak, Eskişehir, Samsun, Diyarbakır ve Sivas'taki karşılaşmalarda gruplarını lider bitiren takımlar, TİESF Futbol Süper Ligi'ne yükselecek.
Kaynak: AA / Spor