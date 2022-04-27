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İşitme engelli milli sporcular, olimpiyatlara hazır

AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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İşitme engelli milli sporcular, olimpiyatlara hazır

İşitme engelli milli sporcular, Brezilya'da düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'ndan (Deaflympics) kupa ve madalyalarla dönmeyi hedefliyor.

İşitme engelli milli sporcular, Brezilya'da düzenlenecek 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'ndan (Deaflympics) kupa ve madalyalarla dönmeyi hedefliyor.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, 1-15 Mayıs'ta gerçekleştirilecek şampiyonanın hazırlıklarını tamamladı.

Oyunlarda futbol, basketbol (kadın), voleybol (kadın/erkek), hentbol (kadın/erkek), badminton, güreş, karate, tekvando, judo, tenis ve atletizm branşlarında toplam 130 sporcu Türkiye'yi temsil edecek.

Öte yandan Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu, 24. Deaflympics Olimpiyatları'na özel web site hazırladı. Milli takım listesi ve sonuçlara, "https://deaflympics2021.tiesf.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Brezilya, Türkiye, Engelli, Milli, Spor, Haberler

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