İşitme engelli milli judocular, Avrupa Şampiyona'nda mücadele edecek
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İşitme engelli milli judocular, Bulgaristan'da 3. Avrupa Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.
İşitme engelli milli judocular, Bulgaristan'da 3. Avrupa Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'da yarın başlayacak ve 7 Mayıs'ta sona erecek şampiyonada Türkiye'yi 21 sporcu temsil edecek.
Sofya'da madalya mücadelesi verecek İşitme Engelli Milli Takımı'nda şu isimler yer alıyor:
Kadınlar: Dilek Altın, Berna Öz, Didem Öğdü, İpek Erçin, Zehra Özbey, Yadigar Talayhan, Elif Küçükarslan, Gonca Türk, Münife Aydın Doğan ve Buse Tıraş.
Erkekler: Fırat Yıldırım, Ahmet Sarı, Samet Bulut, Osman Teng, Erkan Esenboğa, Enes Yıldız, Yusuf Çelik, Muhammed Delil Pekşen, Mevlüt Akmaz, Emrah Dündar ve Furkan Acar.