İşitme engelli milli güreşçi Olukman, olimpiyat şampiyonluğu için form tutuyor

Dedesine özenerek 7 yaşında başladığı güreşte, yıldızlar Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliğinin yanı sıra birçok uluslararası derece elde eden işitme engelli milli sporcu Murat Olukman, 1-15 Mayıs tarihlerinde Brezilya'nın ev sahipliği yapacağı 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'na (Deaflympics) katılıp altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Bartın'ın Ulus ilçesinde yaşayan Bartın Üniversitesi mezunu 27 yaşındaki Murat Olukman, dedesi Dursun Ali Pehlivan'a özenerek 7 yaşında Artvin Yusufeli Güreş Eğitim Merkezi'nde güreşe başladı.

Bir yıl sonra Türkiye şampiyonluğuna ulaşıp, Ankara Adalet Güreş Yüksek İhtisas Spor Kulübüne transfer olan Olukman, bu süreçte Avrupa şampiyonluğu ve ikinciliği ile dünya ikinciliği kazandı.

"Brezilya'da da bayrağımızı göndere çektireceğim"

24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları öncesi hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren Murat Olukman, AA muhabirine, memleketi Artvin'de özellikle karakucak güreşlerinin popüler bir spor olduğunu anlattı.

Küçüklüğünde güreşçi olan dayısının oğluyla evde yaptığı güreşi unutamadığını aktaran Olukman, kuzeninin kendisini yenmesinin çok zoruna gittiğini söyledi.

O hırsla güreşe devam ettiğini aktaran milli sporcu, "Sırbistan'da yıldızlar Avrupa şampiyonu, İran'da dünya ikincisi ve Belarus'ta da büyüklerde Avrupa ikincisi oldum. Şu andaki hedefim olimpiyat şampiyonluğu. Onun için hazırlanıyorum. Ülkemize daha birçok başarı getireceğimize inanıyorum." dedi.

Olukman, milli takım kamplarında yoğun hazırlık sürecinin sürdüğünü belirterek, "Bu kamplara ülkenin dört bir yanından başarılı olmuş sporcular katılıyor. Kamplarda iyi olan sporcular takıma seçilecek ve ülkemizi temsilen olimpiyatlara katılacak. Ben de kendime çok güveniyorum. Allah nasip ederse olimpiyatlara katılıp, ülkeme, ilçeme güzel bir başarıyla dönmek istiyorum." şeklinde konuştu.

İstiklal Marşı'nı okutmanın gurur verici olduğunu dile getiren Olukman, "Tüm sporculara ülkesini ve bayrağını temsili Allah nasip etsin. Ben orada güreşiyorum ve derece yapıyorum ama burada da benimle birlikte milyonlarca insan güreşiyor. Bu bize büyük gurur veriyor. İnşallah Brezilya'da da bayrağımızı göndere çektirerek İstiklal Marşı'mızı dünyaya dinleteceğim." ifadelerini kullandı.

Antrenör Karakaya: "Yoğun çalışma temposuna girdik"

Milli sporcunun antrenörü Tolga Karakaya, Murat Olukman'ın ülkenin iyi sporcularından biri olduğunu, geçmiş yıllarda elde ettiği derecelerle tüm Türkiye'yi gururlandırdığını anlattı.

Ay-yıldızlı güreşçinin başarılarını olimpiyat şampiyonluğuyla taçlandıracağına inandığını dile getiren Karakaya, "Hem kamplarda hem de ilçemizdeki spor kulübünde yoğun çalışma temposuna girdik. Şu an tek hedefimiz, mayısta yapılacak olimpiyatlarda güzel derece elde etmek. Sporcu kardeşimiz Murat'a da şimdiden başarılar diliyoruz." diye konuştu.