İşitme Engelli Milli Güreşçi Mükremin Aktaş, Olimpiyat Madalyası İçin Çalışıyor

İşitme engelli milli güreşçi Mükremin Aktaş, 3 dünya şampiyonluğunun ardından başarısını olimpiyat madalyasıyla taçlandırmak için çalışıyor.

Çocuk yaşta başladığı güreşte ulusal ve uluslararası müsabakalarda şampiyonluklar elde eden Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcusu 22 yaşındaki Aktaş, 2021'de İstanbul'da gerçekleştirilen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda büyüklerde hem grekoromen hem de serbest stilde rakiplerini geride bırakarak kürsünün zirvesinde yer aldı.

Aktaş, son olarak Kırgızistan'da 6 Eylül'de düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda büyükler grekoromen stil 60 kiloda altın madalyanın sahibi oldu.

Gelecek yıl düzenlenecek dünya şampiyonasında birinci olup başarısını 2025'te Japonya'da düzenlenecek İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) altın madalyayla taçlandırmak isteyen Aktaş, çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor.

"Hedefim her zaman şampiyonluk"

Yüzde 64 işitme engelli Aktaş, AA muhabirine, antrenörlerinin gözetiminde sezon başından beri yeni başarılar elde etmek için sıkı şekilde çalıştığını söyledi.

Aktaş, çalışmalarının sonucunu en son Kırgızistan'da gerçekleştirilen dünya şampiyonasında altın kemerle aldığını dile getirerek, "Türk bayrağını göndere çektirmek ve İstiklal Marşı'nı okutmak çok gurur verici. Allah herkese nasip eder inşallah. Gelecek yıl düzenlenecek dünya şampiyonasında inşallah tekrar dünya şampiyonu olacağım. Sonraki sene olimpiyat şampiyonası var, orada da inşallah şampiyon olmayı düşünüyorum." diye konuştu.

Hedefinin her zaman şampiyonluk olduğunu vurgulayan Aktaş, bu sporu yapmak isteyenlere hırs ve azimle çalışmalarını tavsiye etti.

Başantrenör Zafer Başar: "Madalyalarla dolu bir sporcu"

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Güreş Başantrenörü Zafer Başar da Mükremin Aktaş'ın 11 yaşında başladığı güreşte bugüne kadar ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarı elde ettiğini kaydetti.

Başar, Mükremin'in başarılı bir sporcu olduğunu belirterek, "Madalyalarla dolu bir sporcu. Çok çalışkan bir sporcu. Mükremin, gerçekten azimli, inançlı her antrenörün çalışmak istediği sporculardan biri." dedi.

Milli sporcunun 3 dünya şampiyonluğu, Avrupa üçüncülüğü ve çok sayıda Türkiye şampiyonluğunun bulunduğunu aktaran Başar, "2025 yılında olimpiyatlar var, büyük ihtimalle Mükremin orada şampiyon olacak diye bakıyoruz. Herhangi bir sakatlık olmadığı ve bu çalışmayla devam ettiği sürece şampiyonluğun en büyük adaylarından biri çünkü dünya şampiyonasında bütün maçlarında sayı tuşu etti. Yani bütün maçlarını 8-0 aldı, kimseye puan dahi vermedi. Açık ara şampiyon oldu. Olimpiyatlarda da büyük ihtimalle şampiyon olacak ve inşallah Sakarya'mıza olimpiyat şampiyonluğunu getireceğiz. Hedefimiz bu." ifadelerini kullandı.

Başar, hedeflerine ulaşmak için çalışmalarını yoğun tempoda sürdüreceklerini sözlerine ekledi.