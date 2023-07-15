İşitme Engelli Kadın Voleybol Milli Takımı, turnuvaya galibiyetle başladı

şitme Engelli Kadın Voleybol Milli Takımı, turnuvaya galibiyetle başladı

Türkiye Kadın Milli Takımı, İtalya'yı 3-0 yendi

Murat ÖZELCİ KARABÜK,(DHA) - Karabük'te düzenlenen Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası'nda ilk maçına çıkan Türkiye Kadın Milli Takımı, İtalya'yı 3-0 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı.

11'inci Avrupa İşitme Engelliler Voleybol Şampiyonası, Karabük'te düzenleniyor. Yeni Mahalle Spor Salonu'ndaki şampiyonada ilk maçına çıkan Türkiye Kadın Milli Takımı, İtalya ile karşılaştı. Kırmızı-beyazlı ekip maçın ilk setini 25-10, ikinci setini 25-19 ve üçüncü setini 25-23 önde tamamlayarak sahadan 3-0 galip ayrıldı. Şampiyonada ilk maçını kazanan milli takım oyuncuları, galibiyetle başlamanın mutluluğunu yaşadı.

Maçın ardından konuşan İşitme Engelliler Voleybol Milli Takım Başantrenörü Osman Çarkçı İtalya bizim hem dünya, olimpiyatlar ve Avrupa şampiyonalarında sürekli karşılaştığımız en dişli rakiplerden bir tanesi. Onları 3-0 mağlup etmemiz çok güzel oldu Çok mutluyum, kızlarımı tebrik ediyorum dedi.

Türkiye Kadın Milli Takımı Antrenörü Fuat Tokgöz ise şampiyonanın ilk maçında heyecanlı olduklarını belirterek, İtalya'nın karakterli ve iyi bir ekip olduğunu ilk maçı farklı bir şekilde kazanmanın kendilerine ayrı bir motivasyon sağladığını söyledi. (DHA)