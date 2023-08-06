İşitme Engelli Kadın Milli Futbol Takımı Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

İşitme Engelli Kadın Milli Futbol Takımı, 20 Eylül-8 Ekim tarihlerinde Malezya'da düzenlenecek 4. İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası'nda derece elde etme hedefiyle hazırlıklarını Karabük'te sürdürüyor.

Milli sporcuların Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Burhanettin Uysal Ay Yıldızlı Stadyum'daki hazırlık kampı, 13 Ağustos'ta sona erecek.

Şampiyonada Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için çalışan kadın sporcular, ülkeye madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Demir: "İki kampımız daha olacak"

Milli takım antrenörü Rıfat Demir, AA muhabirine, şampiyona kapsamında yaklaşık 4 aydır çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

İşitme engelliler kadın futbol takımının 2017'de kurulduğunu aktaran Demir, "Türkiye'nin hemen hemen her tarafından oyuncumuz var. 21 oyuncuyla kampa devam ediyoruz. Şu anda burada beşinci kampımızı yapıyoruz. Bundan sonra iki kampımız daha olacak. 15 Eylül'de inşallah Malezya'ya gideceğiz." diye konuştu.

Demir, Dünya Şampiyonası'nın iki gruptan oluştuğunu dile getirerek, "Bizim grubumuzda son olimpiyat şampiyonu ABD'nin yanı sıra İngiltere, Nepal ve Japonya var. Önce grupta sıralama turlarımız olacak. Daha sonra çapraz eşleştirmemiz yapılacak. Hedefimiz kürsü yapmak, yani ilk üçe girmek. Bu anlamda hem Türkiye'ye hem de dünyaya, Malezya'dan işitme engelli kadınlarımızın sesini duyurmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çankaya: "İnanıyoruz, şampiyon olacağız"

İşaret dili tercümanı aracılığıyla açıklama yapan sporculardan takım kaptanı Ayşenur Çankaya, Karabük'teki kampta Dünya Şampiyonası hazırlıklarına devam ettiklerini belirterek, "Hedefimiz dünya şampiyonu olmak. Bunun için çalışıyoruz. İnanıyoruz, şampiyon olacağız. Şampiyon olup Türkiye'ye gelmek istiyoruz." dedi.

Milli takım kampı için Karabük'e Mersin'den gelen kaleci Müslüme Develi de Dünya Şampiyonası'na hazırlandıklarını ve birincilik hedeflediklerini kaydetti.

Karabük'e gelmeden önce 4 kamp yaptıklarını anlatan Develi, "Hiçbir sıkıntı olmadı. Hep beraber öğreniyoruz, memnunuz." şeklinde konuştu.

İzmir'den gelen kaleci Esra Yıldız ise hedeflerinin yüksek olduğunu, dünya şampiyonu olacaklarına inancını dile getirdi.