İşitme Engelli Kadın Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Malaga kentinde düzenlenen şampiyonada ay-yıldızlı takım, çeyrek finalde Yunanistan'la karşılaştı.

Rakibini 49-41 yenen milli takım, yarı finale yükseldi. Milliler, 27 Haziran Perşembe günü yarı finalde Ukrayna'yla karşılaşacak.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Gerek oynadığımız oyun gerekse de sonuçlar bizleri fazlasıyla memnun etti. İlk günden itibaren takımımıza güvendiğimizi hep söyledik. Onlar da bizi mahcup etmiyor. Tek bir hedefimiz var, o da şampiyonluk. Önce Ukrayna'yı yarı finalde yenip sonra da finalde kazanarak Avrupa şampiyonu olmak istiyoruz. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu olarak tüm branşlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyoruz."