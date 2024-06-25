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İşitme Engelli Kadın Milli Basketbol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda Yarı Finale Yükseldi

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İşitme Engelli Kadın Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, takımın performansından memnuniyetini dile getirdi.

İşitme Engelli Kadın Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Malaga kentinde düzenlenen şampiyonada ay-yıldızlı takım, çeyrek finalde Yunanistan'la karşılaştı.

Rakibini 49-41 yenen milli takım, yarı finale yükseldi. Milliler, 27 Haziran Perşembe günü yarı finalde Ukrayna'yla karşılaşacak.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Gerek oynadığımız oyun gerekse de sonuçlar bizleri fazlasıyla memnun etti. İlk günden itibaren takımımıza güvendiğimizi hep söyledik. Onlar da bizi mahcup etmiyor. Tek bir hedefimiz var, o da şampiyonluk. Önce Ukrayna'yı yarı finalde yenip sonra da finalde kazanarak Avrupa şampiyonu olmak istiyoruz. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu olarak tüm branşlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyoruz."

Kaynak: AA / Spor

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