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İşitme engelli futbolcular Mehmet Akan ve Arif Özdemir, depremde hayatı kaybetti

Spor Haberleri

İşitme engelli futbolcular Mehmet Akan ve Arif Özdemir, depremde hayatı kaybetti

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF), "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen iki depremde enkaz altında kalan 2 futbolcunun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF), "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen iki depremde enkaz altında kalan 2 futbolcunun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü oyuncusu Mehmet Akan ile Hatay Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü oyuncusu Arif Özdemir'in depremde vefat ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Sporcularımıza Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenleri başsağlığı dileriz." denildi.

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Kaynak: AA / Spor

Arif Özdemir Mehmet Akan Türkiye Spor Haberler

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