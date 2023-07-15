İşitme Engelli Erkek Hentbol Milli Takımı Dünya Şampiyonası'nda dördüncü oldu
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Danimarka'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda Sırbistan'a 29-20 yenilen İşitme Engelli Erkek Hentbol Milli Takımı, organizasyonu dördüncü tamamladı.
Danimarka'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda Sırbistan'a 29-20 yenilen İşitme Engelli Erkek Hentbol Milli Takımı, organizasyonu dördüncü tamamladı.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Kopenhag'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda milli takım, üçüncülük-dördüncülük maçında Sırbistan'la karşılaştı.
Rakibine 29-20 yenilen milliler, organizasyonu dördüncü tamamladı.
Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor