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İşitme Engelli Erkek Hentbol Milli Takımı Dünya Şampiyonası'nda dördüncü oldu

Spor Haberleri

Danimarka'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda Sırbistan'a 29-20 yenilen İşitme Engelli Erkek Hentbol Milli Takımı, organizasyonu dördüncü tamamladı.

Danimarka'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda Sırbistan'a 29-20 yenilen İşitme Engelli Erkek Hentbol Milli Takımı, organizasyonu dördüncü tamamladı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Kopenhag'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda milli takım, üçüncülük-dördüncülük maçında Sırbistan'la karşılaştı.

Rakibine 29-20 yenilen milliler, organizasyonu dördüncü tamamladı.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

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