İşitme Engelli Erkek Hentbol Milli Takımı Dünya Şampiyonası için Danimarka'ya gitti

İşitme Engelli Erkek Hentbol Milli Takımı, Danimarka'da düzenlenen Dünya Şampiyonası için bu ülkeye gitti. Şampiyona, başkent Kopenhag'da gerçekleştirilecek ve 15 Temmuz'a kadar sürecek. Milli takım, başarılarına bir yenisini eklemek için mücadele edecek.

İşitme Engelli Erkek Hentbol Milli Takımı, Danimarka'da düzenlenen Dünya Şampiyonası için bu ülkeye gitti.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İşitme Engelliler Dünya Hentbol Şampiyonası, başkent Kopenhag'da gerçekleştiriliyor ve 15 Temmuz'a kadar sürecek.

Olimpiyat şampiyonluğu, dünya ikinciliği ve üçüncülüğü bulunan İşitme Engelli Erkek Hentbol Milli Takımı da organizasyonda başarılarına bir yenisini eklemeye çalışacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, "Erkek Hentbol Milli Takımı'mızın başarılarına yeni bir başarı ekleyeceğinden hiçbir şüphemiz yok. Yüreğimiz onlarla beraber Danimarka'da atacak. Tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve teknik ekibimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.