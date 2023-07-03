İşitme Engelli Erkek Hentbol Milli Takımı Danimarka'yı Yendi
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İşitme Engelli Erkek Hentbol Milli Takımı, Danimarka'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında ev sahibini 34-25 yendi. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, zaferle başlayan milli takımı tebrik etti.
İşitme Engelli Erkek Hentbol Milli Takımı, Danimarka'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında ev sahibini 34-25 yendi.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İşitme Engelliler Dünya Hentbol Şampiyonası, başkent Kopenhag'da başladı.
İşitme Engelli Erkek Hentbol Milli Takımı, ilk maçında karşılaştığı ev sahibi Danimarka'yı 34-25 mağlup etti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, "Zaferle taçlanan bu başlangıç için millilerimizi tebrik ediyorum. Devamının geleceğinden eminiz." ifadelerini kullandı.
Organizasyon, 15 Temmuz Cumartesi günü sona erecek.