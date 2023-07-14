İşitme Engelli Erkek Hentbol Milli Takımı Almanya'ya Yenildi
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İşitme Engelli Erkek Hentbol Milli Takımı, Danimarka'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın yarı finalinde Almanya'ya 29-27 yenildi. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, milli takım yarın üçüncülük maçı için sahaya çıkacak.
İşitme Engelli Erkek Hentbol Milli Takımı, Danimarka'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın yarı finalinde Almanya'ya 29-27 yenildi.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Kopenhag'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda milli takım, yarı finalde Almanya'yla karşılaştı.
Rakibine 29-27 yenilen milli takım, yarın üçüncülük maçı için sahaya çıkacak.
Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor