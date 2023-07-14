İşitme Engelli Erkek Hentbol Milli Takımı Almanya'ya Yenildi

İşitme Engelli Erkek Hentbol Milli Takımı, Danimarka'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın yarı finalinde Almanya'ya 29-27 yenildi. Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, milli takım yarın üçüncülük maçı için sahaya çıkacak.