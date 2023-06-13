Işıl Sinem Aydın Balkan Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı

Makedonya'da düzenlenen Judo Ümitler Balkan Şampiyonası'na katılan milli judocu Işıl Sinem Aydın, 57 kiloda bronz madalya kazandı. Hatice Erkuş ise 44 kiloda Balkan beşincisi oldu. Vanlı judocular, Türkiye Judo Şampiyonası'nda da başarılı performans sergileyerek milli takıma girmeye hak kazandı.

Makedonya'daki Judo Ümitler Balkan Şampiyonası'na katılan milli judocu Işıl Sinem Aydın, bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 9-11 Haziran tarihlerinde Makedonya'da gerçekleştirilen organizasyonda Aydın, 57 kiloda Balkan üçüncüsü, Hatice Erkuş ise 44 kiloda Balkan beşincisi oldu.

Vanlı judocular, federasyonun düzenlendiği Türkiye Judo Şampiyonası'nda, kendi kategorilerinde 7'nci sırada yer alarak judo milli takımına girmeye hak kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, şampiyonada başarı gösteren Aydın ile Erkuş'u tebrik etti.

Sporcuların başarılarında emeği olan antrenörleri de kutlayan Özsoy, "Milli judocumuz kariyerinin ilk Balkan derecesini elde etti. Bu başarılar artarak devam edecek. Milli judocularımızun başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.