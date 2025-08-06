Işıl Sinem Aydın, Avrupa'da Judoda 3'üncü Oldu

VANLI milli judocu Işıl Sinem Aydın (17), bu yıl Antalya'da düzenlenen 'Nazım Canca Avrupa Şampiyonası'nda ümitler kategorisinde 63 kiloda Avrupa 3'üncüsü oldu. Geçen yıl Moğolistan'da düzenlenen yarışmada gençler kategorisinde aynı kiloda kuraşta dünya şampiyonu olan ve gelecek ay Sakarya'da düzenlenecek dünya şampiyonasına hazırlanan Aydın, başarısını 8 yıl önce okul koridorunda antrenman yaparken yeteneğini keşfeden o dönem okulun müdür yardımcılığı görevi yapan annesi Gülder ve antrenörü Rakip Aslan'a borçlu olduğunu söyledi.

Işıl Sinem Aydın'ın yeteneği, annesi Gülder Başer Aydın'ın müdür yardımcılığı yaptığı Fevzi Geyik Ortaokulu'nda 8 yıl önce antrenörü Rakip Aslan tarafından keşfedildi. Aydın, ilk antrenmanlarını annesinin görev yaptığı okulun koridorunda yapmaya başladı. Aydın, daha sonra İpekyolu Belediyesi bünyesindeki spor kulübünde çalışmalara başladı. Judo ve kuraş sporunda kendisini geliştirip Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'ne giren Işıl Sinem Aydın, 2022'de katıldığı judo yarışmasında yıldızlarda Türkiye Şampiyonu, 2023'te Balkan 3'üncüsü, aynı yarışmada kuraşta 57 kiloda Balkan şampiyonu oldu. Milli takıma seçilen ve bu yıl Niyazi Türkmenoğlu Anadolu Lisesi'nde mezun olan Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ve milli takım sporcusu Işıl Sinem Aydın, geçen yıl Moğolistan'ın Ulanbator kentinde 2-7 Aralık tarihlerinde düzenlenen uluslararası şampiyonada gençler kategorisinde ise 63 kiloda kuraşta dünya şampiyonu oldu. Işıl Sinem, bu yıl 5-7 Mart tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen 'Nazım Canca Avrupa Şampiyonası'nda da ümitler kategorisinde 63 kiloda judoda Avrupa 3'üncüsü olarak büyük bir başarıya imza attı. Antrenörü Rakip Aslan nezaretinde Tuşba Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonu'nda antrenmanlarını yapan Aydın'ın hedefi eylül ayında Sakarya'da düzenlenecek olan büyükler dünya şampiyonasında iyi bir derece almak. Salona gelen sporcularla birlikte zaman zaman antrenmanlarını yapan milli judocu Aydın, başarısını annesi Gülder ve antrenörü Rakip Aslan'a borçlu olduğunu söyledi.

'HEDEFİM BÜYÜKLERDE DÜNYA ŞAMPİYONU OLMAK'

Işıl Sinem Aydın, "Judo sporuna 8 yıl önce Fevzi Geyik Ortaokulu'nda açılan kursla başlamıştım. Daha sonra Ferdi Sporlar Merkezindeki salonda çalışmalarıma devam ettim. O dönem annem Fevzi Geyik Ortaokulu'nda müdür yardımcılığı görevi yapıyordu ve judo sporuna başlamamı istemişti. Judoya 8 yıl önce hobi amaçlı başladım ve daha sonra antrenörüm Rakip Aslan tarafından yeteneğim keşfedildi. Kuraşta dünya şampiyonluğum, judo ve balkanlarda da derecelerim var. Bu yıl da judoda ümitlerde 63 kiloda Avrupa 3'üncüsü oldum. Şimdiki hedefim ise daha çok çalışıp önümüzdeki ay düzenlenecek olan 'Uluslararası Judo Şampiyonası'nda bir daha dünya şampiyonu olmak. Antrenörümün olmadığı zamanlarda salona gelen sporculara yardımcı oluyorum. Kendimden bir şeyler katmaya çalışıyorum. Öğrendiklerimi onlarla paylaşıyorum" dedi.

'OKUL KORİDORUNDA BAŞLADI; BİRÇOK ŞAMPİYONLUK ELDE ETTİ'

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Judo ve Kuraş Antrenörü Rakip Aslan ise geçen yıl kuraşta gençlerde dünya şampiyonu olan Işıl Sinem Aydın'ın bu yıl da ümitlerde 63 kiloda Avrupa 3'üncüsü olduğunu, sporcusunun başarısıyla gurur duyduklarını söyleri Aslan," Işıl Sinem 8 yıl önce bir okulun koridorunda bu spora başladı. Şimdi de şampiyonalara hazırlanıyor. Bugüne kadar bize destek olan yetkililere teşekkür ediyoruz. Önce Türkiye şampiyonluğu, daha sonra balkan şampiyonu oldu. Her geçen yıl yaş kategorisi büyüdüğü için Işıl Sinem de her yıl farklı bir kategoride yarışıyor. Sporcumuzun Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra dünya ve balkan şampiyonlukları da var. Bu yıl da judoda 63 kiloda ümitler kategorisinde Avrupa 3'üncüsü oldu. Işıl Sinem mili takıma seçildi ve ülkemiz adına bu yılki Avrupa şampiyonasına katıldı. Herkes bu şampiyonaya katılamıyor. Dolayısıyla Işıl Sinem, hem Van'ı hem ülkemizi temsil ettiği için gururluyum. Eylül ayında Sakarya'da büyükler dünya şampiyonası var. Bizler bu şampiyonaya odaklanmışız. Hedefimiz bu şampiyonada da iyi bir derece almak" diye konuştu.

Haber: Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,