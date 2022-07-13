Işıl Alben, Galatasaray'da yeni başarılar hedefliyor Açıklaması

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın yeniden kadrosuna kattığı deneyimli oyuncu Işıl Alben, sarı-kırmızılılarda bir kez daha Avrupa kupası sevinci yaşamak istediğini söyledi.

Işıl Alben, GSTV'de katıldığı programda birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Son 2 sezon BOTAŞ'ta forma giyen 36 yaşındaki basketbolcu, sarı-kırmızılı kulübe döndüğü için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Kulüpten iki kere ayrıldım. Her ayrıldığımda çok özledim. Mutlu olamadım. Hayalim hep Galatasaray forması giymekti. 'Galatasaray'ı bekleyeceğim, gerekirse de oynamam.' dedim. Kadın basketbolu için bir riskti. Uzun bir bekleyiş süreci oldu. Sonrasında Müge Abla (Erdem) aradı ve 'Seni kulübe bekliyoruz.' dedi. Ondan sonra her şey çok hızlı gelişti." ifadelerini kullandı.

Ciddi bir sakatlık yaşadığını ancak ameliyat ve rehabilitasyon sürecini iyi geçirdiğini aktaran Işıl Alben, "Çok iyi hissediyorum. İyiyim. Antrenmanlarımı yapıyorum. Burada bir tane daha Avrupa kupası kaldırmak istiyorum ve buna inanıyorum. Gençlerimizin gelişimine katkı sağlamak istiyorum. Bu sene gençlere de faydalı olacağımı düşünüyorum." diye konuştu.

"Basketbol gelişim antrenörlüğü yapmak istiyorum"

Işıl Alben, profesyonel kariyerini sonlandırdıktan sonra erkek basketbolunda antrenörlük yapabileceğini söyledi.

Genç oyunculara katkı sağlamayı hedeflediğini vurgulayan deneyimli basketbolcu, "Oyunculuk kariyerimi noktaladıktan sonra basketbol gelişim antrenörlüğü yapmak istiyorum. Benim için güzel bir tecrübe olacak. Akademimizden gelen ufak tecrübelerim var. Onu gençlerle pekiştirerek faydalı olacağımı düşünüyorum. Kadın basketbolunda kalıp, takım antrenörlüğü yapma hedefim yok. Erkek basketbolu olabilir. Bu, yeni bir meydan okuma olacak. Basketbolu bıraktığımda kendimi hazır hissedersem deneyeceğim." şeklinde görüş belirtti.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'yla bir kez daha olimpiyat tecrübesi yaşamak istediğini de vurgulayan Işıl Alben, "Bir olimpiyata daha gitmek istiyorum. Şu anda milli takımlar düzeyinde hedefim 2024 Paris Olimpiyatları. Bu gücü ve kuvveti kendimde görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Işıl Alben, 2007-2014 ve 2015-2020 yıllarında da formasını giydiği Galatasaray'da bir Avrupa Ligi ve 2 Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.