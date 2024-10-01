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İshak Kurt Karşıyaka'ya Can Sıktı

İshak Kurt Karşıyaka'ya Can Sıktı
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Karşıyaka'da ilk iki haftayı gol atamadan geçiren İshak Kurt, son iki haftada kaydettiği gollerle takımına katkı sağlamaya başladı. Takım, TFF 3. Lig 1. Grup'ta güçlü bir performans sergileyerek üçüncü sırada yer alıyor ve lider Bornova 1877 ile oynayacağı maçı kazanmayı hedefliyor.

Karşıyaka'da ilk iki haftayı suskun geçiren golcü oyuncu İshak Kurt, son iki haftada iki gol atarak takımına skor katkısı vermeye başladı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta sezona etkili bir giriş yapan Karşıyaka, ilk hafta mücadelesinde Kırşehir FSK ile evinde berbere kalsa da, daha sonra Bulvarspor'u deplasmanda 3-0, 23 Elazığ FK'yı iç sahada 2-0 ve son olarak da deplasmanda Artvin Hopaspor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı. Karşıyaka büyük umutlarla transfer olan golcü oyuncu İshak Kurt, ligin ilk iki karşılaşmasını boş geçse de, daha sonra oynanan 23 Elazığ FK ile Artvin Hopaspor filelerini sarsarak yeşil-kırmızılı formayla gollerini atmaya başladı. Geçtiğimiz sezon TFF 3. Lig 4. Grup'ta Adana 1954 FK ile 22 gol atarak gol krallığı yaşayan 31 yaşındaki oyuncu, İzmir ekibiyle çıktığı 4 maçta 2 gol kaydetmeyi başardı.

Öte yandan Karşıyaka, TFF 3. Lig 1. Grup'ta 10 puanı olan takımlar arasından averajla üçüncü sırada bulunuyor. İzmir ekibi, gelecek hafta konuk edeceği lider Bornova 1877'yi mağlup ederek zirve yolunda önemli bir 3 puan almayı hedefliyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Karşıyaka 3-sayfa Futbol izmir Spor

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