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İscehisar'da GSB spor okulları devam ediyor

Spor Haberleri

İscehisar'da GSB spor okulları devam ediyor

Afyonkarahisar İscehisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde GSB Spor okulları çerçevesinde 4 farklı branşta antrenmanlar yapılıyor.

Afyonkarahisar İscehisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde GSB Spor okulları çerçevesinde 4 farklı branşta antrenmanlar yapılıyor. Farklı branşlarda 300'e yakın sporcu uzman antrenörler eşliğinde eğitim alıyor.

İscehisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde GSB spor okulları çerçevesinde eğitimler, kapalı spor salonunda; voleybol, futbol, jimnastik ve basketbol branşlarında 300'e yakın sporcu ile tüm hızıyla devam ediyor. Spor eğitimleri, yeni eğitim öğretim yılı çerçevesinde okul saatlerine göre düzenlenerek Afyonkarahisar'da ve ilçelerinde de sürdürülüyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Karahisar voleybol Hisarcık gençlik Spor Haberler

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