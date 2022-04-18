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İsak Vural ilk kez kadroda

İhlas Haber Ajansı - Spor
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İsak Vural ilk kez kadroda

Fenerbahçe'nin yıldız adayı İsak Vural, Shakhtar Donetsk ile oynanacak hazırlık maçında ilk kez A takım kadrosunda olacak.

Fenerbahçe'nin yıldız adayı İsak Vural, Shakhtar Donetsk ile oynanacak hazırlık maçında ilk kez A takım kadrosunda olacak.

Fenerbahçe, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sonrası, geliri savaş mağdurlarına bağışlanmak üzere Shakhtar Donetsk ile yarın oynayacağı dostluk maçında sarı-lacivertlilerin 15 yaşındaki oyuncusu İsak Vural, ilk kez A takım kadrosunda yer alacak. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda Vural, ilk defa Kadıköy'de taraftarı önünde forma giyecek.

İsak Vural, bu sezon U19 Süper Ligi'nde Fenerbahçe formasıyla 3 maça çıktı. - İSTANBUL

İsak Vural ilk kez kadroda

İhlas Haber Ajansı / Spor

Shakhtar Donetsk, Fenerbahçe, İsak Vural, Ukrayna, Spor, Haberler

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