Adanaspor'un Ganalı futbolcusu Isaac Donkor, "Adana'yı çok seviyorum. Tekrar Adanaspor'a dönme şansım oldu ve ben de bu fırsatı değerlendirdim" dedi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, yarın oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Çatalan Tesisleri'nde Yardımcı Antrenör Francois Ciccolini yönetiminde gerçekleşen antrenmanın öncesinde Ganalı futbolcu Isaac Donkor, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Adana'ya tekrar döndüğü için mutlu olduğunu ve maça iyi hazırlandıklarını ifade eden tecrübeli oyuncu, "Adana'yı çok seviyorum. Tekrar Adanaspor'a dönme şansım oldu ve ben de bu fırsatı değerlendirdim. Milli arada iyi çalıştık. Oyuncular arasında da iyi bir ilişki vardı. İyi bir iş çıkardık. Takımımız şu anda tam anlamıyla hazır. Maçlara çok iyi hazırlanıyoruz. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Maça çok iyi odaklandık. Elimizden geleni yapıp maçı kazanmak istiyoruz. Taraftarlarımızı çok seviyorum. Kulübü ve Adana'yı çok seviyorum. Taraftarlarımıza her zaman ihtiyacımız var. Maçlarımızda taraftarlarımızı görmek istiyoruz. Taraftarlarımız iyi günde, kötü günde bizleri desteklesinler" dedi.

Adanaspor ile Ankara Keçiörengücü arasındaki mücadele, yarın saat 20.00'de Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak. - ADANA