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İş adamı Eviz, 6. Kez Kuşadasıspor'a ana sponsor oldu

Spor Haberleri

İş adamı Eviz, 6. Kez Kuşadasıspor'a ana sponsor oldu

Kuşadası'na kazandırdığı yaşam projeleri ile tanınan genç iş adamı Şakir Eviz 6. Kez Kuşadasıspor'un ana sponsorluğunu üstlendi.

Kuşadası'na kazandırdığı yaşam projeleri ile tanınan genç iş adamı Şakir Eviz 6. Kez Kuşadası spor'un ana sponsorluğunu üstlendi.

İlk olarak 2016 yılında sponsor olduğu Kuşadası spor'a aralıksız 6 sezon destek olan Şakir Eviz 2022-2023 sezonu için bir kez daha sponsorluk sözleşmesi imzaladı. Kuşadası Gençlik Spor Kulübü binasında gerçekleşen imza töreni ile Eviz, bu yıl TFF 3.Lig'de yer alan Kuşadası spor futbol takımının resmi sponsoru oldu.

Kuşadası'nın sporsever genç iş adamı Şakir Eviz imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, "Biz sadece bir inşaat firması değiliz. Yaşadığımız kente yaşam projeleri sunuyoruz. Yaptığımız projeler ile Kuşadası'nın marka değerini yükseltmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda da Kuşadası'nın her alandaki markasına da destek olamaya çalışıyoruz. Kuşadası Gençlik Spor Klübümüz de bu değerlerden biridir. 2016 yılından bugüne kadar 6 sezon klübümüzün destekçisi olduk. Sağlıklı bireylerin en önemli yol arkadaşı spordur. Bu düşünce ile sağlıklı gençlerin yetişmesi için spor alanında ki desteklerimizin çıtasını yükselterek devam ettireceğiz. Kuşadası Spor'u hep birlikte özlenen günlerine kavuşturmak için çaba göstereceğiz. Bugüne kadar bizlerden desteklerini esirgemeyen belediye başkanımız Ömer Günel'e de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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