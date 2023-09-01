Bu sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Irlıganlıspor, yeni sezon hazırlıklarını çift kale maç yaparak sürdürdü. Denizli'yi temsil edecek olan takım, ligde kalıcı olmayı hedefliyor.

Bu sezon Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edecek olan Irlıganlıspor, yeni sezon hazırlıklarını çift kale maç yaparak sürdürdü.

Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig'de Denizli'yi temsil edecek 3 takımdan birisi olan Irlıganlıspor, yeni sezon hazırlıklarını Teknik Sorumlu Fikret Ozan Özdemir nezaretinde Ak Vadi Sahası'nda sürdürüyor. İyi bir kadro kurarak ligde kalıcı olmayı hedefleyen kırmızı-beyazlılar günü çift kale maç yaparak geçirdi. 4 Eylül Pazartesi günü kamp yapmak için il dışına çıkacak olan Irlıganlıspor'da seçmelere katılan futbolcular kadroya girmek için kıyasıya mücadele ediyorlar.

"10 güne kadar daha net netleşmiş bir kadroyla yolumuza devam edeceğiz"

Sezonun hazırlıklarını değerlendiren Teknik Sorumlu Fikret Ozan Özdemir, yaklaşık üç haftadır çalışmalara devam ettiklerine dikkat çekerek, "Bugün Ak Vadi Sahası'ndayız saha idmanlarımız burada oluyor. Buradaki salonda da fitness idmanlarımızı yapıyoruz. Şimdilik güzel giden bir çalışma sistemimiz var. Transferlerimizi yaptık. Geçtiğimiz sezon takımımda bulunan oyuncularımızı da gözlemliyoruz. Denenmeye de birçok oyuncu geliyor. Yarın itibari ile katılacak dört oyuncumuz daha olacak. Tabii şu an sayımız biraz fazla. Bugünki idmanda yaklaşık otuz kişiyle idman yaptık. Sayımız fazla pazartesi günü kampa gideceğiz. Kampa kadar bu sayıyı düşüreceğiz. Sanırım bir 10 güne kadar daha netleşmiş bir kadroyla yolumuza devam edeceğiz" dedi.

"Daha çok çalışacağız, kaldı ki zamanımız da var"

Hocalığını yaptığı takımlarda mücadele ve disiplini her zaman ön planda tuttuğunu söyleyen Özdemir, "Bu senede inşallah bunu başaracağımıza inanıyorum. Her maçın ayrı bir öneminin olduğunun farkındayız. Oyuncularımız da bunun farkında. Henüz hazır değiliz. Daha çok çalışacağız, kaldı ki zamanımız da var. Maçların başlamasına bir ay var. Bir aya kadar daha oturmuş hedefleri istikametinde çalışmış bir takım olarak sahaya çıkacağız" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ