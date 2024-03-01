Irlıganlıspor Teknik Sorumlusu Kürşat Taş: 'Hakem hataları nedeniyle puan kayıpları yaşadık'

DENİZLİ(İHA) – TFF Bölgesel Amatör Lig 5. Grup takımlarından Irlıganlıspor'un teknik sorumlusu Kürşat Taş, son 4 haftada hakem hataları nedeniyle puan kayıpları yaşadıklarını anlattı.

TFF Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta mücadele eden Denizli temsilcisi Irlıganlıspor, 18. haftada karşılaşacağı Muğlaspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Sorumlu Kürşat Taş, son 4 haftada hakem hataları nedeniyle puan kayıpları yaşadıklarını belirtti. Ligin 18. haftasında Muğlaspor'la karşılaşacak olan Irlıganlıspor, bu kritik müsabakaya 3 puan parolası ile hazırlanıyor. 3 Mart Pazar günü saat 14.00'te Akkonak Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmaya Teknik Sorumlu Kürşat Taş yönetiminde Şirinköy Stadı'nda hazırlanan kırmızı-beyazlılarda tek hedef galibiyet.

"Hakem hatalarından dolayı ciddi anlamda canımız yandı"

Ligde yaşanılan hakem hatalarına değinen ve Muğlaspor maçını değerlendiren Teknik Sorumlu Kürşat Taş, "Bizim 4 haftada hakem hatalarından dolayı ciddi anlamda canımız yandı. Özellikle Döşemealtı maçından başlayacak olursak orada da bir golümüz ofsayt nedeniyle verilmedi. Ofsayt ile hiç alakası olmayan bir pozisyondu. Yine verilmeyen bir penaltımız vardı. Ardından Sarayköy maçında yine bir penaltımız ve gole giden oyuncumuzun ofsayt diye hakem tarafından maçın durdurulması vardı. Bunlarda alakasız pozisyonlardı. Maalesef orada da aynı hüsranı yaşadık. Bu hafta da yüzde yüz hiç pozisyonun ayrıntısına girmemek lazım golümüz var, bu da verilmedi. Maalesef bu konuda çok fazla sıkıntı yaşadık. Hakemlerin bu konulara biraz daha dikkat etmesini istiyoruz. Muğla yeni bir değişiklikle bize gelecek. Bizim için Muğla olmuş, Kumluca olmuş, takım için çok önemli değil. Sezonu bu şekilde tamamlayacağız ve ligde kalan takım olmak için elimizden gelen ne varsa yapacağız. Bu haftaki maç tabi ki önemli, ona göre de hazırlıklarımıza ciddi bir şekilde devam ediyoruz" şeklinde konuştu. - DENİZLİ