İrlanda Milli Kadın Basketbol Takımı İsrail'i el sıkışma seremonisinde reddetti

İrlanda A Milli Kadın Basketbol Takımı, dün EuroBasket 2025 Elemeleri'nde karşı karşıya geldiği İsrail Milli Takımı'ndaki bazı oyuncu ve takım çalışanlarının kendilerini 'antisemitizmle' suçlamaları sebebiyle maç öncesi geleneksel olarak yapılan el sıkışma seremonisine katılmayı reddetti.

İrlanda Basketbol Federasyonu, dün yaptığı resmi açıklamada, Letonya'nın başkenti Riga'da oynanan mücadele öncesinde bazı İsrailli basketbolcuların ve takım çalışanlarının İrlandalı oyuncuları 'antisemitizmle' suçlamasından dolayı maç öncesi veya sonrası resmi el sıkışma seremonisine katılmayacaklarını duyurdu. İrlandalı yetkililer, İsrailli oyuncuların bu yorumlarının İsrail Basketbol Federasyonu'na ait resmi kanallarda yayınlandığına dikkat çekti.

İrlanda Basketbol Federasyonu, kararları konusunda takımın kararını desteklediklerini vurgulayarak, bu tip açıklamaları "tahrik edici ve yanıltıcı suçlamalar" olarak nitelendirdi. Federasyon, İrlanda takımının ayrıca milli marş sırasında sahanın ortasında değil, kenarda olacaklarını ifade etti.

"BUGÜN CEZALARINI ALDILAR"

İsrail Basketbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili maç sonrası yapılan açıklamada ise, "İsrail Milli Takımımızı sadece spor değil, aynı zamanda oyuncuların selamlama seremonisine saygı göstermeyen ve oyuncularımızın elini sıkmayan İrlanda'nın utanç verici performansı da meşgul etti" denildi.

Maçı 87-57 kazanan İsrail Milli Takımı'nın Başantrenörü Sharon Drucker, maçın ardından yaptığı açıklamada bu yaşananlara dikkat çekerek, "Uzun yıllardır sporun içindeyim, hayatımda böyle şey görmedim. Taviz verilmeyen, el sıkışılmayan, birbirini tebrik etmeyen oyun olmadı. Mutlak bir adım attılar ve bugün cezasını aldılar" ifadelerini kullandı.