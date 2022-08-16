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Irkçılık içerikli mesaj paylaşan taraftara hapis cezası verildi

Irkçılık içerikli mesaj paylaşan taraftara hapis cezası verildi

Spor Haberleri

İngiltere ile İtalya arasında geçen yıl oynanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) final maçı sonrasında sosyal medyada ırkçılık içerikli mesaj paylaşan taraftara, 8 hafta hapis cezası verildi.

İngiltere ile İtalya arasında geçen yıl oynanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) final maçı sonrasında sosyal medyada ırkçılık içerikli mesaj paylaşan taraftara, 8 hafta hapis cezası verildi.

Normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona ermesinin ardından penaltılara geçilen karşılaşmada, bu vuruşlardan faydalanamayan İngiliz futbolcular Marcus Rashford, Bukayo Saka ve Jadon Sancho hakkında ırkçılık içerikli görüntü ve mesajlar hazırlayarak sosyal medya platformlarında paylaştığı tespit edilen İngiliz vatandaşı Hugh Laidlaw'un, mahkeme süreci tamamladı.

Buna göre, İngiliz oyuncuları hedef göstererek ırkçılık ve nefret suçu işlediği gerekçesiyle 50 yaşındaki Laidlaw'a, bir yıl ertelemeli 8 hafta hapis ve vergileriyle beraber yaklaşık iki bin sterlin para cezaları verildi.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

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