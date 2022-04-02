İrfan Gençlik, Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'ndan derecelerle döndü

ESKİŞEHİR (AA) - Bursa İrfan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü, Eskişehir'deki Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'ndan derecelerle döndü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonunun organize ettiği "2022 Şener Arslan Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası" ve "Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri", 21-25 Mart'ta Porsuk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

İrfan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü, 67 ilden 1650 sporcunun katılımıyla "15 yaş altı", "18 yaş altı", "21 yaş altı" ve "büyükler" kategorilerinde düzenlenen şampiyonada bilek güreşinde 36 sporcu, 6 idari ve teknik kadro ile yer aldı.

Şampiyonada, İrfan Gençlik Bilek Güreşi Takımı'nın 6 sporcusu milli takıma girmeye hak kazandı. Takım, 4 Türkiye birinciliği, 4 Türkiye ikinciliği, bir Türkiye üçüncülüğü, 2 Türkiye 4'üncülüğü elde etti. Diğer sporculardan 12'si ise 5 ila 8'incilik derecelerini kazandı.

Ayrıca, 15 yaş altı yıldızlarda İrfan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü takım olarak Türkiye üçüncülüğü kupasını aldı.

"Ata sporumuzu canlandırmak adına bu tür turnuvalara büyük önem veriyoruz"

Sonuçları değerlendiren Bursa İrfan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi, Spor Sorumlusu, Spor Komisyonu Başkanı ve ikinci kademe bilek güreşi antrenörü Mehmet Akif Karaçavuş, başarılarından dolayı sporcuları ve antrenörlerini kutladı.

Başka illerden 3-5 kulübün yer aldığı şampiyonada Bursa'yı temsil etmekten gurur duyduklarını vurgulayan Karaçavuş, şu ifadeleri kullandı:

"Sporcularımız her geçen gün başarılarına yenilerini ekliyor. Ata sporumuzu canlandırmak adına bu tür turnuvalara büyük önem veriyoruz. Sporcularımızı alt yaş kategorilerinden itibaren büyük bir titizlikle yetiştiriyoruz. Eskişehir'deki şampiyonada özellikle alt yaş kategorilerinde elde ettiğimiz dereceler, altyapıya verdiğimiz önemi gösteriyor. Çalışmalarımızı aynı ciddiyet ve anlayışla sürdürüyoruz."