İrfan Can Kahveci Pendikspor'a gol attı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Pendikspor maçında gol atarak bu sezonki 9. golüne ulaştı. Ayrıca 5 asist yaparak takımına katkı sağladı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u 5-0 mağlup eden Fenerbahçe, kendisine ait 9 maçlık "lige galibiyetle başlama" rekorunu 10 maça taşıyarak liderliğe yükseldi.

Pendik Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iki takım da dengeli başlarken, sarı-lacivertli ekip 30. dakikada öne geçti. Ceza sahası içinde topla buluşan Osayi Samuel'in kale sahasına gönderdiği sert ortada kaleci Erdem Canpolat'a çarpan top filelere gitti. 42. dakikada Szymanski'nin soldan ortasında ceza yayı üzerinde bekletmeden vuran İrfan Can Kahveci farkı 2'ye çıkaran isim oldu ve sarı-lacivertliler soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle gitti.

İkinci yarıda da rakibine göre daha üstün olan Fenerbahçe, 65. dakikada Dzeko'nun golüyle farkı 3'e çıkardı. Sağ kanatta topla buluşup ceza sahasına giren Tadic, kale sahası üzerinde müsait pozisyondaki Dzeko'ya pasını aktardı, Bosna Hersekli futbolcu topu boş kaleye gönderdi. Dzeko, 77 ve 87. dakikalarda fileleri tekrar havalandırarak maçta skoru 5-0 yapan isim oldu.

Bu sonuçla ligdeki 10'uncu maçından da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, kendisine ait olan rekoru geliştirerek liderlik koltuğunu Galatasaray'dan devraldı.

Fenerbahçe'de sakatlık şoku

Fenerbahçe'nin Pendikspor ile oynadığı mücadelede 3 isim sakatlanarak oyundan çıktı.

Sarı-lacivertli takımın Brezilyalı orta sahası Fred, karşılaşmanın 9. dakikasında yerini Zajc'a bıraktı. Pendikspor yarı sahasında yaşanan ikili mücadele sonrasında sol üst adalesinden sakatlanan Fred, oyuna devam edemedi.

Savunmanın göbeğinde oynayan Becao-Samet Akaydın ikilisi de maçta sakatlık yaşayan diğer isimler oldu. Maçın başında ayağının zemine takılmasından dolayı sol arka adalesinden sakatlanan Becao, mücadelenin ikinci yarısında yerini Oosterwolde'ye bıraktı.

Bir diğer stoper Samet Akaydın da 83. dakikada adale sakatlığı yaşayarak yerini Miguel Crespo'ya bıraktı. Crespo, yaşanan oyuncu değişikliğinin ardından Pendikspor karşısında stoper bölgesinde görev yaptı.

Osayi-Samuel bu kez rakibe attırdı

Pendikspor karşısında 30. dakikada öne geçen Fenerbahçe'de Osayi-Samuel'in kale sahasına gönderdiği pas, kaleci Erdem Canpolat'ın topu kendi ağlarına göndermesini sağladı.

Bu sezon ilk golünü MKE Ankaragücü deplasmanında kaydeden ve takımına 3 puanı getiren Nijeryalı oyuncu, Atakaş Hatayspor karşısında da gol katkısında bulunmuştu.

İrfan Can Kahveci, Süper Lig'de en çok gol attığı 2014-2015 sezonunu yakaladı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Pendikspor karşısında da gollerine devam etti.

Bu sezon Bitexen Antalyaspor, Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor maçlarında gol sevinci yaşayan Kahveci, Siltaş Yapı Pendikspor ağlarını da havalandırarak bu sezon ligdeki gol sayısını 5'e yükseltti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde rakip fileleri 4 kez havalandıran ve 2 de asist yapan İrfan Can Kahveci, bu sezon toplamda 9 gol ve 5 asistlik performansıyla 14 gole katkıda bulundu.

Süper Lig'de 2014-2015 sezonunda Gençlerbirliği formasıyla 5 gol atan 28 yaşındaki futbolcu, bu performansını Fenerbahçe formasıyla 10. haftada yakaladı.

Dzeko krallık yarışında Icardi'yi yakaladı

Fenerbahçe'nin tecrübeli santrforu Edin Dzeko, ligdeki gollerine Pendikspor karşısında da devam etti.

Geride kalan 10 lig maçının tamamına ilk 11'de başlayan Dzeko, 65, 77 ve 87. dakikalarda Pendikspor filelerini havalandırarak hat-trick yaptı.

Ligdeki gol sayısını 10'a yükselten golcü futbolcu, krallık yarışında da Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'yi yakaladı.

Sezona Gaziantep FK filelerini iki kez havalandırarak başlayan yıldız futbolcu, Yılport Samsunspor, Bitexen Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Atakaş Hatayspor karşısında gol sevinci yaşadı. Dzeko, Pendikspor karşısında yaptığı hat-trick'le ligdeki son 4 maçta da skor üretmiş oldu.

Edin Dzeko son olarak 2021-2022 sezonunda Inter formasıyla Serie A'da üst üste 4 maçta gol attığı periyodun ardından aynı performansı şimdi de Fenerbahçe formasıyla gösterdi.

Yıldız oyuncu, 2011-2012 sezonunda 28 Ağustos 2011 tarihinde Manchester City forması giydiği dönemde, Tottenham'a karşı bir maçta 4 gol atarken, bu maçın ardından ilk kez bir maçta hat-trick yapmış oldu.

12 sene sonra ilk kez bir maçta 3 gol atan Dzeko, karşılaşmanın ardından maç topunu da aldı.

İsmail Kartal'a sevgi gösterisi

Pendikspor-Fenerbahçe maçını stadın yanındaki evlerin balkonunda ve pencerelerinde izleyen Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarının 4. golünün ardından teknik direktör İsmail Kartal'a sevgi gösterisinde bulundu.

Taraftarlar ortaya konan futbol ve gelen gollerin ardından 79. dakikada "Oley oley İsmail Kartal, Fenerbahçe çocuğu İsmail Kartal" tezahüratı yaptı. Deneyimli teknik adam da taraftarlara el sallayarak karşılık verdi.