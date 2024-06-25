- İrfan Can Kahveci : "Gruptan çıkıp devam edeceğiz"

HAMBURG - A Milli Futbol Takımı'nın başarılı orta sahası İrfan Can Kahveci, yarın Çekya karşısında alacakları puanlarla gruptan çıkıp, son 16 turunda yollarına devam edeceklerine inandığını söyledi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu son maçında A Milli Futbol Takımı, yarın TSİ 22.00'da Çekya ile Hamburg'da bulunan Volkspark Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu zorlu müsabaka öncesi ay-yıldızlı futbolcu İrfan Can Kahveci, mücadelenin oynanacağı statta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Biz sahada düştüğümüzde taraftarların bizi yukarı çıkarmaları gerekiyor"

Taraftar desteğinin takım için çok önemli olduğundan bahsederek sözlerine başlayan İrfan Can, "İlk maçta bunu iyi hissettik. İkinci maçta daha durgun gibiydiler. Biz sahada düştüğümüzde onların bizi yukarı çıkarmaları gerekiyor. İnşallah yarın daha da bizi yükseltirler" ifadelerini kullandı.

"90 dakika oynayacak kondisyonda değilim"

İrfan Can Kahveci, Polonya maçında yaşadığı sakatlıktan sonra şu an durumunun nasıl olduğuyla alakalı gelen soruya ise, "İyi hissediyorum. 3 gündür takımla beraber çalışıyorum. Ondan önce bireysel çalışmalar da gerçekleştirdim. Çok ara vermedim Polonya maçından sonra. 90 dakika oynayacak kondisyonda değilim belki ama gruptan çıktıktan sonra o kondisyonu yakalayabilirim. Hocamız ne kadar süre verirse, kendimi iyi hissediyorum" cevabını verdi.

"Şu an her şey bizim elimizde"

Portekiz'e karşı alınan 3-0'lık yenilginin ardından yapılan eleştirilere değinen milli futbolcu, "Biraz büyütüyoruz. İlk maçı kazandık, ikinci maçta Portekiz'e yenildik. Şu an her şey bizim elimizde. Önceki turnuvada ilk maçımızı kaybetmiştik, 3-0. Burada ilk maçı kazdık, bir avantaj oldu. 1 puan alsak bile gruptan çıkabiliyoruz. Ben takıma güveniyorum. Gruptan çıkıp, devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

İrfan Can Kahveci, şampiyonanın ilerleyen bölümlerinde gol atmak istediğini de belirtti. Başarılı futbolcu, "İnşallah süre bulursam bunun için kendimi zorlayacağım. Talihsiz bir sakatlık yaşadım. Oynamak isterdim 2 maçta da. İnşallah bu turnuvada da golümü atarım" dedi.

"Sosyal medyada çıkanlar bizi güldürüyor"

Takım içerisinde güzel bir ortam olduğundan bahseden İrfan Can, sosyal medyada ay-yıldızlı takımla ilgili yazılanlara ise anlam veremediklerini aktardı. 28 yaşındaki futbolcu, "Sakatlandığımda hoca ve doktorla toplantı yaptık ve bu takma güvendiğimi, burada kalmak istediğimi söyledim. Hoca da sağ olsun bana güvendiğini gösterdi. Aslında bu sosyal medyada çıkanlar bizi güldürüyor. İçeride bir şey yokken değişik şeyler yaşanıyor. Biz de anlam veremiyoruz. İçeride her şey yolunda. Bizi etkilemiyor daha da hırslandırıyor" cümlelerine yer verdi.

"Hocalar ne karar verirse orada elimden geleni yaparım"

Kırmızı-beyazlı futbolcu, ayrıca 3 yıldır kanat oynadığını ancak orta sahada oynamayı sevdiğini de söyledi. İrfan Can Kahveci, "Hocalarım ne karar verirse elimden geleni yapmaya çalışırım. Orta sahada iyi performanslarım oldu, kanatta da iyi performans gösterdim. Takımın ihtiyacına göre hocalar ne karar verirse orada elimden geleni yaparım" değerlendirmesinde bulundu.

"Milli bayrağın altında takımcılık işlerini bırakmamız gerekiyor"

Kulüp takımı ayırt etmeksizin A Milli Takım'da herkesin bir ve beraber olduğuna vurgu yapan İrfan Can, "Hem Galatasaray, hem Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe olsun, hep beraberiz. İyi arkadaşlıklarımız var. Milli bayrağın altında takımcılık işlerini bırakmamız gerekiyor" diye konuştu.

İrfan Can Kahveci, gruptan çıkılması halinde son 16 turunda rakip olarak Hollanda'yı istediğini dile getirerek konuşmasını tamamladı.