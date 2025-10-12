Haberler

İrfan Can Kahveci A Milli Takım Kadrosundan Çıkarıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Gürcistan ile oynayacak A Milli Futbol Takımı'nda İrfan Can Kahveci sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 14 Ekim Salı günü Gürcistan'la karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda İrfan Can Kahveci'nin aday kadrodan çıkarıldığı bildirildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, tecrübeli oyuncunun dün oynanan Bulgaristan maçında sol ayak bileğinde oluşan sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı belirtilerek, "İrfan'ın sağlık durumu ile ilgili tespit ve muayenelerin tamamlanmasının ardından, milli futbolcumuzun tedavisini kulübünde devam ettirmesi uygun bulundu." denildi.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
Çin'den tarihi rest! Trump'ın gümrük vergisi kararı sonrası ABD'yi açık açık uyardılar

Çin'den piyasaları sarsan karar sonrası ABD'ye tarihi rest
Canlı yayında inanılmaz anlar! Spikerin yüzündeki korku kamerada

Spikerin yüzündeki korku her şeyi anlatıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün sırasında kalp krizi geçiren sanatçı hayatını kaybetti

Kahreden anlar kamerada! Sahnede şarkı söylerken yere yığıldı
Canlı yayında inanılmaz anlar! Spikerin yüzündeki korku kamerada

Spikerin yüzündeki korku her şeyi anlatıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.