İranlı kadınlar gelecek sezon futbol maçlarına girebilecek

İran Futbol Federasyonu'nun başı Mehdi Taj, gelecek sezon İranlı kadınların futbol maçlarına girebileceğini açıkladı. 2019'da yaşanan bir olayın ardından kadınların maçlara katılma baskısı artmıştı.

İranlı üst düzey bir yetkili uzun süre boyunca futbol maçlarına katılmaları nadir durumlar dışında engellenen İranlı kadınların, gelecek sezon stadyumlara girebileceklerini açıkladı.

"Iran Futbol Federasyonu'nun başı Mehdi Taj, "Bu yıl, bu ligin öne çıkan özelliklerinden biri... kadınların stadyumlara girişine tanıklık edeceğiz," dedi.

Taj İran'ın en üst düzey futbol ligi olan gelecek sezonun kura çekim töreninin canlı yayını sırasında açıklamayı yaptı. 16 takımlı turnuva önümüzdeki ay başlaması bekleniyor.

Taj, Pazar günü İsfahan, Kerman ve Ahvaz şehirlerindeki bazı stadyumlarınkadınları ağırlamaya "hazır" olduğunu söyledi.

2019 Ekim ayında Tahran'ın Azadi Stadyumu'nda Kamboçya'ya karşı 2022 Dünya Kupası eleme maçına 4.000 kadar kadın katılmalarına izin verildi.

2019'da futbol hayranı Sahar Khodayari'nin ölümünün ardından İran, kadınların maçlara katılmalarına izin vermek için artan baskıyla karşı karşıya kaldı. Erkek kılığına girerek bir maça katılmaya çalıştıktan sonra hapse gireceği korkusuyla kendini yaktı.