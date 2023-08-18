İran Milli Takım Teknik Direktörü İstanbulspor - Kayserispor maçını izledi
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İran Milli Takım Teknik Direktörü Amir Ghalenoei, İstanbulspor - Kayserispor maçını tribünden izledi. Ghalenoei, Asya Kupası öncesi aday kadro belirlemek için oyuncuları izledi.
İran A Milli Takım Teknik Direktörü Amir Ghalenoei, İstanbulspor - Kayserispor maçını tribünden izledi.
Süper Lig'in 2'nci haftasında İstanbulspor ile Kayserispor Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Karşılaşmada İran Milli Takım Teknik Direktörü Amir Ghalenoei, tribünde yer aldı. 12 Ocak'ta düzenlenecek Asya Kupası öncesi ekibiyle beraber aday kadro belirleyecek Amir Ghalenoei, İstanbulspor karşılaşmasında Kayserispor forması giyen Ali Karimi'yi izledi.
Öte yandan Kayserispor'da forma giyen diğer bir İranlı oyuncu Majid Hosseini karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.