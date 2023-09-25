İran'ın FIFA ve AFC'deki mal varlıkları donduruldu

TAHRAN, 25 Eylül (Xinhua) -- İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj, ülkesinin FIFA ve Asya Futbol Konfederasyonu'nda (AFC) ABD yaptırımları nedeniyle dondurulan 33 milyon ABD dolarını aşkın mal varlığının bulunduğunu açıkladı.

Taj, Cuma günü İran devlet televizyonu IRIB ile yaptığı söyleşide, ülkenin FIFA ve AFC'deki mal varlıklarını geri alma girişimlerini değerlendirdi. Taj, İran'ın FIFA'dan 28 milyon ABD doları, AFC'den ise 5 ila 6 milyon ABD doları mali talebi olduğunu belirtti. FIFA, İran'ın taleplerini desteklese de ABD yaptırımlarının bir sonucu olarak ülkenin SWIFT kodu kapatıldığı için yabancı bankaların transfer işlemi yapamaması nedeniyle fonlara erişilemiyor.

Taj, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 78. oturumu çerçevesinde, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile FIFA Başkanı Gianni Infantino arasında kısa süre önce gerçekleşen görüşmeye de değindi. Taj'a göre Reisi görüşmede Infantino'ya, "FIFA, siyasetin futboldan ayrı tutulması gerektiği konusunda ısrar ederken, organizasyonun işleyişine siyasetçilerin müdahale etmesine izin vermemesi gerektiğini ve İran'ın fonlarının engellenmesinin temelde siyasi bir hamle olduğunu" iletti.

Infantino'nun Taj'ı 24 Ekim'de Paris'te yapılacak bir toplantı konusunda bilgilendirdiği, konunun o tarihe kadar çözülmemesi halinde toplantının öncelikli başlıklarından biri olarak ele alınacağı belirtildi. Ayrıca Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 3-4 Ekim tarihlerinde düzenlenmesi planlanan bir çalıştaya İran'lı bir heyetin de katılacağı ve İran'ın bloke edilen varlıkları meselesinin çalıştay gündeminde yer alacağı bildirildi.

Taj, dondurulan fonların çoğunluğunun İran Futbol Federasyonu'na ait olduğunu, bunların bir kısmının ülkedeki futbol kulüplerine tahsis edildiğini kaydetti.

Mayıs 2018'de Washington'un 2015 nükleer anlaşmasından tek taraflı olarak çekilmesinin ardından hız kazanan İran'a yönelik ABD yaptırımları İran'ın bankacılık sektörünü zora sokarken, ülkedeki içeri ve dışarı yönlü para transferi işlemlerini güçleştirdi.