İran Basketbol Milli Takımı Hakan Demir'i istiyor

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor'u ilk sezonunda bitime 2 hafta kala ligde tutmayı başaran Antrenör Hakan Demir, İran'dan teklif aldı. İran Basketbol Federasyonu'nun İran Basketbol Milli Takımı için Hakan Demir'e teklif yaptığı öğrenildi. Asya'nın önde gelen basketbol ülkeleri arasında yer alıp 3 kez olimpiyatlara, 4 kez Dünya Şampiyonası'na katılan, 3 kez de Asya Basketbol Şampiyonası'nda şampiyon olan İran'ın Demir'i listede ilk sıraya aldığı belirtildi. Kariyerinde daha önce İsviçre ve Romanya'da kulüp takımlarını çalıştıran, halen A Milli Takım'da Ergin Ataman'ın yardımcılığını da yapan Hakan Demir'n teklifi kabul etmesi durumunda kulüpteki görevini de sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor