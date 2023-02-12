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Irak'taki Türkmen tekvandoculardan deprem bölgesine destek

Spor Haberleri

Irak'taki Türkmen tekvandoculardan deprem bölgesine destek

Irak'ın Kerkük bölgesindeki tekvandocu Türkmenler, depremden etkilenen vatandaşlar için yardım malzemeleri toplayarak, deprem bölgesine gönderdi.

Irak'ın Kerkük bölgesindeki tekvandocu Türkmenler, depremden etkilenen vatandaşlar için yardım malzemeleri toplayarak, deprem bölgesine gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli olan ve çevre illerde de ağır hasara yol açan depremler için destekler gelmeye devam ediyor. Bir destek de Irak'ın Kerkük bölgesindeki Türkmen tekvandoculardan geldi. Türkiye Tekvando Federasyonu'nun sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Irak'ın Kerkük bölgesinde tekvando yapan Türkmen kardeşlerimiz, depremden etkilenen vatandaşlarımız için yardım malzemeleri toplayarak afet bölgesine gönderdi" denildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kahramanmaraş Kerkük Irak Spor Haberler

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