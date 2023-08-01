Irak'ın Erbil kentindeki Maarif Okulu öğrencisi tenis turnuvasında birinci oldu

10 yaşındaki Oras Hirori, Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen Ulusal Tenis Turnuvasında birinci oldu. Türkiye Maarif Vakfı, Oras'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Irak'ın Erbil kentindeki Uluslararası Maarif Okulu öğrencisi 10 yaşındaki Oras Hirori, ülke genelinde düzenlenen tenis turnuvasında birinci oldu.

Türkiye Maarif Vakfı, Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Erbil'de düzenlenen Ulusal Tenis Turnuvasında Uluslararası Maarif Okulları - Erbil öğrencimiz Oras Hirori, U10 yaş grubu birincisi olmuştur. Öğrencimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." ifadelerine yer verildi.

Tenis eğitmeni babasıyla çalışmaya başlayan Oras, bu alandaki başarısından dolayı Erbil'deki Maarif Okulu'nda burslu eğitim alıyor.

Oras'ın ülke genelindeki turnuvalarda daha önce de dereceleri bulunuyor ve Türkiye'deki tenis kamplarına da katılıyor.