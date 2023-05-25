İpek Yolu Rallisi Türkiye'den başladı

Dünyanın önde gelen otomobil rallilerinden Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk Rallisi'nin yeni ayağı İpek Yolu Rallisi (Silk Road Ralley) Avrupa'dan 6 ülkeden 40 yarışçının katılımıyla Türkiye'den geçerek, Moğolistan'a uzanacak.

Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin, İpek Yolu Rallisi hazırlıkları çerçevesinde ziyaret ettiği Avrupa Parlamentosunda (AP) AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Ziyareti Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı eşliğinde düzenlen ve AP'deki Avrupa Birliği (AB)-Türkiye Dostluk Grubunun Başkanı Milletvekili Ryszard Czarnecki'ye plaket veren Serin, rallinin önemli amaçlarından birinin Türkiye'nin tanıtımı olduğunu söyledi.

Serin, "Biz bu ralliyi Türkiye'nin tanıtımı çerçevesinde yapıyoruz. Yarışmacıların tamamına yakını yabancı. Bu sene 6 ülkeden katılacaklar. 20 araç, 40 kişi ile yola çıkacağız." dedi.

"Yarışmacılar, Türkiye'de gördükleri misafirperverlik nedeniyle ülkelerine döndükten sonra bizim gönüllü elçimiz oluyorlar." diyen Serin, doğu ile batı medeniyetleri arasında köprü kurmanın, özellikle Avrupa kıtasında savaşın sürdüğü bir dönemde daha da önem kazandığına işaret etti.

Serin, İpek Yolu Rallisi'nin Anadolu'dan geçerek Tuna Nehri'ni Orhun Vadisi'ne bağlayacağını vurgulayarak, rallinin hız amaçlı değil, ödevlere dayalı olduğunun altını çizdi.

Herhangi bir aksaklığın yarışçıların kendi sorumluluğunda olacağını, dışarıdan herhangi bir destek alınmayacağını belirten, Serin ralli için "reality show" benzetmesi yaptı.

Serin, söz konusu rallinin geçen sene düzenlenen ilkinde olduğu gibi bu sene de araçları son durak olan ülkeye hibe edeceklerini kaydetti.

"Kültürler arasında iletişimi, etkileşimi artırma rallisi"

Büyükelçi Kaymakcı da AB İletişim Stratejisi çerçevesinde her yıl Doğu-Batı Dostluk Rallisi'ni desteklediklerini, 14 yıldır bu organizasyonun önemli bir köprü işlevi gördüğünü söyledi.

Bu rallinin yeni bir ayağı olarak Batı'dan Orhun Anıtları'na kadar giden İpek Yolu Rallisi'nin ilkinin geçen yıl yapıldığını anımsatan Kaymakcı, "Bu rallinin bu yıl daha fazla katılımcıyla daha fazla ülkeyi kat ederek tamamlanmasını diliyoruz." dedi.

Kaymakcı, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Doğu-Batı Rallisi'nin bu yıl Ankara'dan başlayıp 29 Ekim'de Brüksel'de sona ereceğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Bu, kültürler arasında iletişimi, etkileşimi artırma, başkalarını tanıma, yabancılaştırmama rallisi. Rallide tanınan şehirlerden çok, tanınmayan, ülkelerin iç kısımlarında kalan şehirlere girme kültürü var. Turistlerin çok sık gittiği İstanbul, İzmir, Antalya gibi şehirlerden çok, rallicilerin Anadolu'ya girmelerini teşvik ediyoruz."

"Hem Türkiye'nin hem de barışın tanıtımı"

Czarnecki de ralli ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Son derece ilginç. Açıkçası bu yumuşak diplomasi dediğimiz şey. İnsanları birbirine bağlayacak şeyleri bulmaya çalışmalıyız. Topluluklar arasında köprü oluşturmak için otomobillerin çok iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum. Bence hem Türkiye'nin hem de barışın tanıtımı için çok iyi. Bugünden itibaren bu fikrin destekçisiyim."

İpek Yolu Rallisi kapsamında 19 Ağustos'ta Almanya, Avusturya ve İtalya'dan yola çıkacak yarışmacılar, 20 Ağustos'ta Macaristan'da buluşacak. 16 Eylül itibarıyla toplam 11 bin kilometre kat edilecek olan ralli, Sırbistan, Bulgaristan, Türkiye, İran, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Çin'den geçilerek Moğolistan'da sonlanacak.