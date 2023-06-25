İpek Öz İsveç'teki Ystad W40 turnuvasında şampiyon oldu

Milli tenisci İpek Öz, İsveç'te düzenlenen toplamda 40 bin dolar ödüllü Ystad W40 turnuvasında profesyonel kariyerinin en büyük şampiyonluğuna ulaştı. İsveç'in Ystad kentinde toprak zeminde gerçekleşen organizasyonda mücadele eden İpek Öz, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.