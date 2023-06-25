İpek Öz, İsveç'teki Ystad Turnuvası'nda şampiyon oldu

Milli tenisçi İpek Öz, İsveç'te düzenlenen toplam 40 bin dolar ödüllü Ystad Turnuvası'nda profesyonel kariyerinin en önemli şampiyonluğuna ulaştı. Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, Ystad kentinde toprak zeminde gerçekleşen organizasyonda mücadele eden İpek Öz, tek kadınlarda şampiyon oldu.