Üye Girişi
Haberler

İpek Öz, Fransa Açık elemelerinde elendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İpek Öz, Fransa Açık'ın elemelerinin ilk turunda Almanya'dan Noma Noha Akugue'ye 2-1 yenilerek turnuvadan elendi.

İpek Öz, sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) elemelerinin ilk turunda karşılaştığı Almanya'dan Noma Noha Akugue'ye 2-1 yenilerek elendi.

Kadınlar dünya sıralamasının 195. basamağındaki İpek, başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın elemelerinde, klasmanın 177. sırasındaki Noha Akugue ile karşılaştı.

24 yaşındaki milli tenisçi, Nijerya asıllı rakibiyle yaptığı maçı, 2 saat 20 dakika sonunda 6-2, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 kaybetti.

Kaynak: AA / Spor

Almanya Fransa Spor Güncel Haberler

Galatasaray stat müdürüne darp girişimiyle ilgili 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı

Galatasaray stat müdürüne darp girişimiyle ilgili 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı

 İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi

İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici

 Reisi'nin cenazesine Türkiye'den iki isim katılacak

Reisi'nin cenazesine Türkiye'den iki isim katılacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title