IOC, Bağlantısızlar Hareketi Bildirgesini Memnuniyetle Karşıladı

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Olimpiyat Oyunları'nın birleştirici misyonunu destekleyen Bağlantısızlar Hareketi bildirgesini memnuniyetle karşıladı.

IOC'den yapılan açıklamaya göre Azerbaycan'ın başkanlık ettiği Bağlantısızlar Hareketi zirvesinde oy birliğiyle kabul edilen bildirgede, "206 ulusal olimpiyat komitesinin tamamından sporcuların Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na katılmasının, insanlığın birliğinin güçlü bir simgesi olacağı" vurgulandı. Ayrıca IOC'nin bu amaçla üstlendiği çaba ve girişimlere destek verildiği ifade edildi.

Bildirgedeki görüşlerin, uluslararası federasyonlar ve spor etkinliği organizatörleri için Rusya veya Belarus pasaportuna sahip sporcuların Olimpiyat Oyunları elemeleri de dahil olmak üzere uluslararası yarışmalara katılımına ilişkin IOC tavsiyeleriyle tamamen uyumlu olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IOC Başkanı Thomas Bach ise yaptığı açıklamada, Bağlantısızlar Hareketi'ne desteği için teşekkür ederek "IOC, Bağlantısızlar Hareketi'nin 120 üye devletinin desteğini içtenlikle karşılıyor. Olimpiyat Oyunları'nın birleştirici misyonuna olan bu güçlü bağlılık, bizi büyük ölçüde cesaretlendiriyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e bu önemli kararla ilgili inisiyatif kullandığı için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.