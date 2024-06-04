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Intercity Bowling Bahar Ligi Şampiyonları Belli Oldu

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Ankara'da yapılan müsabakalar sonucunda Intercity Bowling Bahar Ligi 2. Lig ve 3. Lig Federasyon Kupası'nı kazananlar belli oldu. Şampiyonlar arasında Ezgi Gümüş, Valentin Bystrov ve İsmail Hakkı Eser yer aldı.

Intercity Bowling Bahar Ligi 2. Lig ve 3. Lig Federasyon Kupası'nı kazananlar, Ankara'da yapılan müsabakalar sonucunda belli oldu.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara Bilkent Rollhouse Bowling Salonu'nda gerçekleşen organizasyonda 2. Lig kadınlarda Ezgi Gümüş, erkeklerde ise Valentin Bystrov şampiyonluğa ulaştı.

Erkekler kategorisinde düzenlenen 3. Lig'de ise İsmail Hakkı Eser kupayı kazandı.

Toplam 8 hafta süren Bowling Ferdi Bahar Ligi'nde ise 2. Lig kadınlarda Didem Dilara Doğan, erkeklerde İlyas Atifi, 3. Lig erkeklerde ise Metin Er birinciliği elde etti.

Kaynak: AA / Spor

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